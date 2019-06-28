Джеймс отдаст Дэвису 23-й номер

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение отдать 23-й номер новобранцу команды Энтони Дэвису, сообщает Yahoo Sports. Таким образом, лидер калифорнийцев пытается создать благоприятный климат в команде и комфортные условия для звёздного новичка «Озёрных».
Дэвис на протяжении всей карьеры выступал под 23-м номером, в то время как Джеймс в бытность игроком «Майами» носил майку с 6-м номером. В «Кливленде» и «Лейкерс» Джеймс выступал под 23-м номером.
На данный момент неизвестно, под каким номером теперь намерен выступать Джеймс. Майки с номерами 8, 13, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 42, 44 и 52 выведены из обращения в калифорнийском клубе. Под 6-м номером в минувшем сезоне выступал Лэнс Стивенсон, который с 1 июля станет свободным агентом.
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