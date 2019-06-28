Церковный: задача «Зенита» — оправдать доверие, оказанное Евролигой

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение Евролиги предоставить клубу уайлд-кард на сезон-2019/20. Функционер поздравил болельщиков с этим событием, а также обозначил первые задачи команды в сильнейшем континентальном турнире.

«Поздравляю Санкт-Петербург и всех наших болельщиков с Евролигой. Впереди очень интересный сезон и незабываемые битвы против лучших баскетбольных команд Европы. Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков», — приводит слова Церковного официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

Кроме «Зенита» Россия будет представлена в турнире «Химками» и ЦСКА.