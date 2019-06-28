Церковный: задача «Зенита» — оправдать доверие, оказанное Евролигой
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение Евролиги предоставить клубу уайлд-кард на сезон-2019/20. Функционер поздравил болельщиков с этим событием, а также обозначил первые задачи команды в сильнейшем континентальном турнире.
«Поздравляю Санкт-Петербург и всех наших болельщиков с Евролигой. Впереди очень интересный сезон и незабываемые битвы против лучших баскетбольных команд Европы. Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков», — приводит слова Церковного официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
Кроме «Зенита» Россия будет представлена в турнире «Химками» и ЦСКА.
- 28 июня 2019
-
00:53
-
00:43
-
00:39
- 27 июня 2019
-
23:53
-
22:53
-
21:23
-
21:07
-
21:02
-
20:27
-
19:02
-
18:30
-
17:29
-
16:04
-
15:12
-
12:58
-
12:28
-
12:05
-
11:38
-
11:08
-
10:23
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
08:41
-
04:03
-
00:43
- 26 июня 2019
-
23:33
-
21:33
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:10
-
16:07
-
14:08
-
13:11
Партнерский контент