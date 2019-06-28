В «Лейкерс» нашли способ освободить место под третий максимальный контракт

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в скором времени освободит место под третий максимальный контракт. Это станет возможно благодаря всё тому же обмену Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс». К ранее оговорённым условиям «Лейкерс» добавили в сделку форварда Мориса Вагнера, защитника Айзека Бонгу и форварда Джемеррио Джонса. Все они будут отправлены в Луизиану, «Пеликанс» же избавятся от игроков и отправит их за денежную компенсацию в «Вашингтон Уизардс». Также команда из столицы США получит драфт-пик второго раунда 2020 года от «Лейкерс», сообщает ESPN.

Официально сделка будет оформлена 6 июля. Благодаря ней в платёжной ведомости «Лейкерс» появится место для третьего максимального контракта.

Отметим, что для Вагнера, Бонги и Джонса минувший сезон стал дебютным в лиге. Вагнер был выбран на драфте под 25-м номером, Бонга под 39-м, а Джонс пробивался в НБА через Летнюю лигу и Лигу Развития.