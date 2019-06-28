В «Лейкерс» нашли способ освободить место под третий максимальный контракт

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в скором времени освободит место под третий максимальный контракт. Это станет возможно благодаря всё тому же обмену Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс». К ранее оговорённым условиям «Лейкерс» добавили в сделку форварда Мориса Вагнера, защитника Айзека Бонгу и форварда Джемеррио Джонса. Все они будут отправлены в Луизиану, «Пеликанс» же избавятся от игроков и отправит их за денежную компенсацию в «Вашингтон Уизардс». Также команда из столицы США получит драфт-пик второго раунда 2020 года от «Лейкерс», сообщает ESPN.
Официально сделка будет оформлена 6 июля. Благодаря ней в платёжной ведомости «Лейкерс» появится место для третьего максимального контракта.
Отметим, что для Вагнера, Бонги и Джонса минувший сезон стал дебютным в лиге. Вагнер был выбран на драфте под 25-м номером, Бонга под 39-м, а Джонс пробивался в НБА через Летнюю лигу и Лигу Развития.
- 28 июня 2019
-
00:53
-
00:43
-
00:39
- 27 июня 2019
-
23:53
-
22:53
-
21:23
-
21:07
-
21:02
-
20:27
-
19:02
-
18:30
-
17:29
-
16:04
-
15:12
-
12:58
-
12:28
-
12:05
-
11:38
-
11:08
-
10:23
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
08:41
-
04:03
-
00:43
- 26 июня 2019
-
23:33
-
21:33
-
19:34
-
18:22
-
17:49
-
16:10
-
16:07
-
14:08
-
13:11