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Карасёв перейдёт из «Зенита» в «Химки»

Карасёв перейдёт из «Зенита» в «Химки»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

25-летний нападающий петербургского «Зенита» Сергей Карасёв продолжит карьеру в подмосковных «Химках», как сообщил источник, близкий к окружению баскетболиста.

«В «Зените» были готовы дать новый контракт Карасёву с понижением заработной платы. Его доходы уменьшались примерно на треть — до $ 700 тысяч в год. На это предложение игрок ответил отказом. После этого он вёл предметные переговоры с двумя клубами — «Химками» и «Локомотивом-Кубань», но в итоге остановил свой выбор на подмосковной команде. Стороны согласовали практически все детали нового контракта», — приводят слова источника из окружения форварда «Известия».

В составе «Зенита» Карасёв дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что на Карасёва претендуют пять российских клубов.

Агент Карасёва: на Сергея реально претендуют пять клубов
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