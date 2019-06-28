Карасёв перейдёт из «Зенита» в «Химки»

25-летний нападающий петербургского «Зенита» Сергей Карасёв продолжит карьеру в подмосковных «Химках», как сообщил источник, близкий к окружению баскетболиста.
«В «Зените» были готовы дать новый контракт Карасёву с понижением заработной платы. Его доходы уменьшались примерно на треть — до $ 700 тысяч в год. На это предложение игрок ответил отказом. После этого он вёл предметные переговоры с двумя клубами — «Химками» и «Локомотивом-Кубань», но в итоге остановил свой выбор на подмосковной команде. Стороны согласовали практически все детали нового контракта», — приводят слова источника из окружения форварда «Известия».
В составе «Зенита» Карасёв дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России.
Ранее сообщалось, что на Карасёва претендуют пять российских клубов.
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