Ерёмин: «Химки» — не лучший вариант для Карасёва

Заслуженный тренер России, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Ерёмин поделился мнением о переходе Сергея Карасёва в подмосковные «Химки» и оценил его возможную связку с Алексеем Шведом.

«В теории это может быть сильная связка, практически — сложно сказать. Всё-таки это два игрока, которые привыкли доминировать, много быть с мячом. На каком-то этапе они вели заочный и очный спор в снайперской гонке. Безусловно, Швед доказал, что он явный лидер, и если Карасёв найдёт баланс между своей индивидуальной игрой и командной, то это будет очень интересно. Но в любом случае, на мой взгляд, «Химки» не лучший вариант для Сергея», — приводят слова Ерёмина «Известия».

Недавно стало известно, что Сергей Карасёв перейдёт в «Химки» из петербургского «Зенита».