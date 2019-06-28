Ерёмин: «Химки» — не лучший вариант для Карасёва

Заслуженный тренер России, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Станислав Ерёмин поделился мнением о переходе Сергея Карасёва в подмосковные «Химки» и оценил его возможную связку с Алексеем Шведом.
«В теории это может быть сильная связка, практически — сложно сказать. Всё-таки это два игрока, которые привыкли доминировать, много быть с мячом. На каком-то этапе они вели заочный и очный спор в снайперской гонке. Безусловно, Швед доказал, что он явный лидер, и если Карасёв найдёт баланс между своей индивидуальной игрой и командной, то это будет очень интересно. Но в любом случае, на мой взгляд, «Химки» не лучший вариант для Сергея», — приводят слова Ерёмина «Известия».
Недавно стало известно, что Сергей Карасёв перейдёт в «Химки» из петербургского «Зенита».
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