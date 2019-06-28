Кавай Леонард проведёт последнее собеседование с «Торонто»

Лёгкий форвард Кавай Леонард, который в межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, планирует провести последнее собеседование по поводу нового контракта с «Торонто Рэпторс», за который он выступал в минувшем сезоне, сообщает ESPN. Как правило, все организации стремятся встретиться с игроком, которого хотят заполучить последними.



«Торонто» является единственным, кто может предложить форварду максимально финансово выгодный для него пятилетний контракт на общую сумму $ 190 млн. В то же время в случае продления действующего соглашения он получил бы за следующий сезон лишь $ 21,3 млн.



Леонард перешёл в «Торонто» в прошлое межсезонье в результате обмена из «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Рэпторс» он стал чемпионом НБА и получил звание MVP финальной серии.

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