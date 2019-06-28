Керр: даже личный врач Дюранта был поражён, тем что он порвал ахиллово сухожилие
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уверен, что у лёгкого форварда команды Кевина Дюранта не было причин быть недовольным работой медицинской службы организации.
«Разрешение играть Дюранту было согласовано не только с нашим медицинским персоналом, но и с его личным врачом, и с третьим независимым специалистом. И все они были поражены тем, что случилось с его ахилловым сухожилием. Все сказали, что впервые в жизни видят подобное», – цитирует Керра The Athletic.
Во время минувшего плей-офф Дюрант не играл более месяца из-за повреждения икроножной мышцы, а, вернувшись в строй, порвал ахиллово сухожилие на той же ноге, спустя 11 минут после выхода на площадку. Теперь он рискует полностью пропустить следующий сезон.
Дюрант отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт»
- 28 июня 2019
-
10:03
-
09:50
-
09:37
-
06:22
-
03:12
-
00:53
-
00:43
-
00:39
- 27 июня 2019
-
23:53
-
22:53
-
21:23
-
21:07
-
21:02
-
20:27
-
19:02
-
18:30
-
17:29
-
16:04
-
15:12
-
12:58
-
12:28
-
12:05
-
11:38
-
11:08
-
10:23
-
09:58
-
09:42
-
09:27
-
08:41
-
04:03
-
00:43
- 26 июня 2019
-
23:33
-
21:33
-
19:34
-
18:22
Партнерский контент