Керр: даже личный врач Дюранта был поражён, тем что он порвал ахиллово сухожилие

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уверен, что у лёгкого форварда команды Кевина Дюранта не было причин быть недовольным работой медицинской службы организации.



«Разрешение играть Дюранту было согласовано не только с нашим медицинским персоналом, но и с его личным врачом, и с третьим независимым специалистом. И все они были поражены тем, что случилось с его ахилловым сухожилием. Все сказали, что впервые в жизни видят подобное», – цитирует Керра The Athletic.



Во время минувшего плей-офф Дюрант не играл более месяца из-за повреждения икроножной мышцы, а, вернувшись в строй, порвал ахиллово сухожилие на той же ноге, спустя 11 минут после выхода на площадку. Теперь он рискует полностью пропустить следующий сезон.

Дюрант отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт»