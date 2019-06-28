Лу Уильямс: играя за «Торонто», я чувствовал себя словно за океаном
Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс поделился впечатлениями от выступления за «Торонто Рэпторс» в сезоне-2014/15.
«Сразу после перехода мне нравилось играть за «Торонто», нравилось представлять целую страну. Но на четвёртый или пятый месяц в голове стали появляться мысли: «Чёрт возьми, как же я хочу домой». Выступая за «Рэпторс», я чувствовал себя словно за океаном. У меня вызывали негативную реакцию всякие мелочи вроде непривычных каналов на телевидении, счетов за телефонные разговоры с США и необходимости стать клиентом канадского банка», – приводит слова Уильямса NBC Sports.
«Торонто» и «Клипперс» являются конкурентами в борьбе за право заключить контракт с лёгким форвардом Каваем Леонардом.
Кавай Леонард проведёт последнее собеседование с «Торонто»
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