«Лейкерс», «Клипперс», «Даллас» и «Чикаго» заинтересованы в услугах Беверли
«Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Даллас Маверикс» и «Чикаго Буллз» заинтересованы в услугах защитника Патрика Беверли, который в предстоящее межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, сообщает ESPN. Сам он хочет подписать трёхлетний контракт на общую сумму не менее $ 40 млн. При этом агент игрока, который также представляет интересы защитника «Далласа» Луки Дончича, стремится, чтобы оба его клиента выступали за одну команду.
Последние два года 30-летний Беверли провёл за «Клипперс». В минувшем сезоне он набирал по 7,6 очка, совершал по 5 подборов и отдавал по 3,8 передачи за 27 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 9,8 очка, 8 подборов и 4,7 передачи за 33 минуты в плей-офф.
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