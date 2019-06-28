Оладипо: в наши дни баскетбол стал мыльной оперой

Атакующий защитник «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо, выступая на конференции, посвящённой использованию технологий в спорте, высказал мнение о том, что событиям вокруг баскетбола стали уделять больше внимания, чем происходящему непосредственно на площадке.



«В наши дни баскетбол стал похож на мыльную оперу. Но я лишь стараюсь максимально раскрыть свой игровой потенциал», – приводит слова Оладипо Bloomberg.



27-летний Оладипо продолжает восстанавливаться после разрыва сухожилия правого колена, полученного 23 января в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс». В минувшем сезоне до травмы он набирал по 18,8 очка, совершал по 5,6 подбора и отдавал по 5,2 передачи за 32 минуты в среднем за игру.

Оладипо вернётся в строй не раньше декабря