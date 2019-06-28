К. Томпсон встретится с «Лейкерс» и «Клипперс», если не договорится с «Уорриорз»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон готов провести переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» в случае, если нынешняя организация не предложит ему максимально выгодный контракт, сообщает LA Times. В межсезонье игрок получит статус неограниченно свободного агента.
«Лейкерс» получили возможность дать Томпсону максимальный контракт после того, как обменяли трёх игроков в «Вашингтон Уизардс». «Клипперс» могут предложить максимально выгодные соглашения сразу двум звёздным свободным агентам.
В минувшем сезоне в составе «Голден Стэйт» Томпсон набирал по 21,5 очка и совершал по 3,8 подбора за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 20,7 очка и 4,1 подбора за 39 минут в плей-офф. В последнем матче финальной серии с «Торонто Рэпторс» он получил разрыв крестообразных связок колена.
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