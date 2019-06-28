«Реал» продлил контракт с Джеффри Тэйлором на три года
«Реал» заключил с лёгким форвардом сборной Швеции Джеффри Тэйлором новый трёхлетний контракт, срок действия которого истекает по окончании сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.
30-летний Тэйлор выступает за «Реал» последние четыре года и за этот период стал в его составе победителем Евролиги, трижды чемпионом Испании, дважды обладателем кубка Испании и обладателем Интерконтинентального кубка. В минувшем сезоне он набирал по 5,6 очка и совершал по 1,6 подбора за 18 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 7,1 очка и 1,5 подбора за 17 минут в чемпионате Испании.
Ранее «Реал» продлил на пять лет соглашение с центровым Вальтером Таваресом. В то же время, команду покинул центровой Густаво Айон.
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