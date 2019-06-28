Кириленко: женской сборной России по силам исправить ситуацию
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от второго матча женской сборной России на Евробаскете. Соперницами россиянок станут хозяйки турнира, баскетболистки из Сербии.
«Играть с хозяевами всегда сложно, сербскую команду придёт поддержать полный зал. Но на таких крупных турнирах, как Евробаскет, не бывает проходных соперников. Если ты хочешь выходить в решающие стадии, биться за медали, должен обыгрывать любого соперника. И нашей сборной, несмотря на достаточно молодой состав, по силам исправить ситуацию. Не стоит расстраиваться из-за поражения в первом туре, вся борьба ещё впереди», — цитируют Кириленко «Известия».
Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 28 июня. Начало — в 21:30 мск.
Россия проиграла Бельгии. Это конец?
Наша команда начала Евробаскет-2019 с поражения. Но паниковать пока рано.
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