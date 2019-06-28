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Кириленко: женской сборной России по силам исправить ситуацию

Кириленко: женской сборной России по силам исправить ситуацию
Баскетбол / Сборные 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от второго матча женской сборной России на Евробаскете. Соперницами россиянок станут хозяйки турнира, баскетболистки из Сербии.

«Играть с хозяевами всегда сложно, сербскую команду придёт поддержать полный зал. Но на таких крупных турнирах, как Евробаскет, не бывает проходных соперников. Если ты хочешь выходить в решающие стадии, биться за медали, должен обыгрывать любого соперника. И нашей сборной, несмотря на достаточно молодой состав, по силам исправить ситуацию. Не стоит расстраиваться из-за поражения в первом туре, вся борьба ещё впереди», — цитируют Кириленко «Известия».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 28 июня. Начало — в 21:30 мск.

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