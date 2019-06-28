Мейерс покинул «Енисей» и подписал контракт с «Будучностью»

Центровой сборной Латвии и один из лидеров «Енисея» в минувшем сезоне Мартиньш Мейерс покинул команду из Красноярска. Баскетболист продолжит карьеру в «Будучности», сообщает официальный сайт черногорского клуба. Контракт с командой из Подгорицы подписан на один год.

Латвиец выступал в России с 2017 года. Сначала он защищал цвета УНИКСа, но уже в том же 2017 году перебрался в «Енисей».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Мартиньш принял участие в 26 матчах, набирая в них 11,0 очка, собирая 6,5 подбора, совершая 0,7 передачи и 0,6 перехвата за 21:23 минуты в среднем.

Напомним, ранее в «Енисее» объявили о назначении нового главного тренера. Команду возглавил опытный хорватский специалист Дражен Анзулович.