Я. Адетокунбо подтвердил участие в чемпионате мира

Форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции, а также MVP минувшего сезона НБА Яннис Адетокунбо подтвердил намерение сыграть на чемпионате мира по баскетболу.

«Я ещё не говорил с тренером и не знаю, на какой позиции буду играть. Но мне всё равно. Я просто хочу играть, и не так важно, будет эта позиция защитника или центрового. Мне всё равно, ведь я баскетболист. Хочу помогать команде любым способом», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

На чемпионате мира сборная Греции в ходе первого группового этапа встретится с командами Черногории, Новой Зеландии и Бразилии. Лучшие две команды этого квартета в следующем групповом этапе встретятся с двумя лучшими сборными из квартета К, в котором выступят команды США, Турции, Чехии и Японии.