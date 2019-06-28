7 лучших команд ЧМ получат путёвки на ОИ, ещё 16 сыграют в олимпийском отборе

В Швейцарии состоялось заседание исполнительного комитета ФИБА. В его ходе был принят ряд важных решений.

Так, было утверждено, что семь лучших команд чемпионата мира по баскетболу получат путёвки на Олимпийские игры-2020 напрямую. Следующие 16 команд-участниц ЧМ в Китае будут участвовать в дополнительных предолимпийских отборах. Ещё 8 команд (по две лучших в рейтинге ФИБА от каждой географической зоны) получают дополнительные путевки в пред-олимпийские турниры, сообщает официальный сайт ФИБА.

Также было принято решение, что в рамках сокращения загруженности календаря перед Олимпиадой-2020 на континентальные турниры (в том числе Евробаскет-2021) будет проведено три окна, где каждая команда сыграет по две игры. Они пройдут в феврале 2020, ноябре 2020 и феврале 2021.