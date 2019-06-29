Беларусь обыграла Бельгию и одержала первую победу на женском Евробаскете

В Сербии и в Латвии завершился очередной игровой день женского Евробаскета. В группе А сборная Украины потерпела второе кряду поражение, уступив команде Латвии — 74:82. В квартете D национальная команда Беларуси справилась с бельгийками, таким образом, отпраздновав первый успех на турнире — 69:61.

Напомним, что россиянки потерпели второе поражение, не справившись с соперницами из Сербии — 63:77.

Евробаскет-2019. Все результаты дня

Группа А

Латвия — Украина — 82:74

Испания — Великобритания — 67:59

Группа В

Чехия — Швеция — 71:64

Черногория — Франция — 53:88

Группа С

Словения — Турция — 62:55

Италия — Венгрия — 51:59

Группа D

Беларусь — Бельгия — 69:61

Сербия — Россия — 77:63.

29 июня на Евробаскете день перерыва. Последние матчи группового турнира состоятся 30 июня.