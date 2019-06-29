Беларусь обыграла Бельгию и одержала первую победу на женском Евробаскете

В Сербии и в Латвии завершился очередной игровой день женского Евробаскета. В группе А сборная Украины потерпела второе кряду поражение, уступив команде Латвии — 74:82. В квартете D национальная команда Беларуси справилась с бельгийками, таким образом, отпраздновав первый успех на турнире — 69:61.
Напомним, что россиянки потерпели второе поражение, не справившись с соперницами из Сербии — 63:77.
Евробаскет-2019. Все результаты дня
Группа А
Латвия — Украина — 82:74
Испания — Великобритания — 67:59
Группа В
Чехия — Швеция — 71:64
Черногория — Франция — 53:88
Группа С
Словения — Турция — 62:55
Италия — Венгрия — 51:59
Группа D
Беларусь — Бельгия — 69:61
Сербия — Россия — 77:63.
29 июня на Евробаскете день перерыва. Последние матчи группового турнира состоятся 30 июня.
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