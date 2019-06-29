«Голден Стэйт» предложит Томпсону максимальный контракт

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено предложить защитнику команды Клэю Томпсону максимальный контракт, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. В клубе не собираются медлить и готовы сделать соответствующее предложение уже 6 июля. По условиям соглашения Томпсон может остаться в «Уорриорз» ещё на 5 лет и заработать за это время $ 190 млн.

Клэй на протяжении многих лет является одним из лидеров коллектива. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и трижды завоёвывал с командой титул.

В минувшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, набирая в них 21,5 очка, собирая 3,8 подбора и собирая 2,4 передачи в среднем. В финале плей-офф Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена и, вероятно, пропустит весь следующий сезон.