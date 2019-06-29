Беглова: удача была на стороне Сербии

Разыгрывающий защитник женской сборной России по баскетболу Елена Беглова прокомментировала поражение команды от команды Сербии во втором туре группового этапа Евробаскета (64:77). По мнению баскетболистки, удача в игре была на стороне балканской сборной.

«Игра была сложная, долгая и равная. Мы достойно бились против такой жёсткой и даже грязной защиты. Были потери, но мы справились с их прессингом и держали удар достойно. Нам удалось прикрыть их основного игрока и всё бы ничего, но удача была на стороне Сербии.



Мы тоже хотели выиграть и боролись, мы все отдались матчу полностью. Тренер сделает выводы. Нам ничего не остаётся как биться до последнего. Послезавтра мы отдадим все силы ради победы. Мы достойны этого. Сербия — хорошая команда, девчонки большие молодцы. Как я сказала, им сегодня повезло. Посмотрим, что будет дальше», — передаёт слова Бегловой корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

