Веремеенко: Беларусь способна обыграть Россию и занять первое место в группе
Форвард женской сборной России по баскетболу Анастасия Веремеенко поделилась ожиданиями от матча с командой России в третьем туре группового этапа Евробаскета.
«Мы бы хотели занять первое место в группе, мы способны обыграть Россию. Мы должны играть, как с Бельгией, показывая командную игру, плотную защиту, и не сбиваться на индивидуальные действия в нападении.
Кто самый опасный в сборной России? Вадеева. На данный момент она один из лучших игроков мира. С ней будет тяжело», — приводят слова Веремеенко «Известия».
Матч Беларусь — Россия состоится 30 июня в сербском городе Зренянин на арене «Кристал Холл». Начало встречи — 18:45 мск.
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