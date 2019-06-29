Веремеенко: Беларусь способна обыграть Россию и занять первое место в группе

Форвард женской сборной России по баскетболу Анастасия Веремеенко поделилась ожиданиями от матча с командой России в третьем туре группового этапа Евробаскета.

«Мы бы хотели занять первое место в группе, мы способны обыграть Россию. Мы должны играть, как с Бельгией, показывая командную игру, плотную защиту, и не сбиваться на индивидуальные действия в нападении.

Кто самый опасный в сборной России? Вадеева. На данный момент она один из лучших игроков мира. С ней будет тяжело», — приводят слова Веремеенко «Известия».

Матч Беларусь — Россия состоится 30 июня в сербском городе Зренянин на арене «Кристал Холл». Начало встречи — 18:45 мск.