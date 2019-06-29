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Баскетболист «Индианы» завершил карьеру в 31 год, чтобы сосредоточиться на вере

Баскетболист «Индианы» завершил карьеру в 31 год, чтобы сосредоточиться на вере
Баскетбол / НБА 0

Защитник Даррен Коллисон объявил о завершении карьеры профессионального баскетболиста. 31-летний американец намерен посвятить себя религиозной организации свидетелей Иеговы.

«Продолжаю любить баскетбол, но в моей жизни есть более важные вещи, а именно — семья и вера. Я один из свидетелей Иеговы, и моя вера значит для меня всё. Получаю огромную радость от добровольной помощи другим и участия в служении по всему миру. Это приносит мне ни с чем не сравнимое удовольствие. В связи с этим я решил уйти из НБА», — цитирует Коллисона ESPN.

С июля 2017 года Даррен выступал за «Индиану Пэйсерс». 30 июня он официально станет неограниченно свободным агентом. По информации СМИ, защитник претендовал на зарплату в размере $ 10–12 млн в год.

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