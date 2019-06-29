Дюрант планирует рассмотреть предложения четырёх клубов НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после выхода на рынок свободных агентов намерен рассмотреть предложение четырёх организаций Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN.
В список 30-летнего игрока входят «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт». Ожидается, что процесс принятия решения может затянуться на всю предстоящую неделю.
Ранее Дюрант отказался от опции автоматического продления контракта с «Уорриорз» на сезон-2019/20 стоимостью $ 31,5 млн.
«Голден Стэйт» планирует предложить звёздному форварду максимальное соглашение на пять лет и сумму $ 221 млн (в среднем $ 44,2 млн в год). Другие клубы могут подписать с ним четырёхлетний контракт на $ 164 млн (в среднем $ 41 млн в год).
Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующую кампанию из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (2-4).
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