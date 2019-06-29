К. Леонард попросил, чтобы М. Джонсон участвовал в его встрече с «Лейкерс»
Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Ленард попросил «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы в его встрече с клубом участвовали только владелец Джини Басс и бывший президент Мэджик Джонсон, сообщает ESPN.
Согласно правилам Национальной баскетбольной ассоциации, Мэджик не имеет права присутствовать на переговорах «Лейкерс» со свободными агентами, но он может лично встретится с любым игроком.
«Мне позвонил друг и сказал, что Кавай хочет увидеться. Я сказал, что нет никаких проблем. Я готов, если он этого хочет», — сказал Джонсон.
Мэджик покинул должность президента калифорнийцев в апреле, но продолжает помогать клубу в привлечении свободных агентов.
Ранее стало известно, что Леонард встретится также с «Лос-Анджелес Клипперс» и «Торонто».
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