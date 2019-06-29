Барнс ведёт переговоры с «Сакраменто» о 4-летнем контракте на сумму $ 88 млн
Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Харрисон Барнс обсуждает с руководством клуба новое соглашение на четыре года в размере $ 88 млн, сообщает журналист радиостанции KHTK Кармайкл Дэйв на своей странице в «Твиттере».
Ранее 27-летний баскетболист принял решение отказаться от опции продления контракта с «Сакраменто» на сезон-2019/20 стоимостью $ 25,1 млн.
Барнс перешёл в «Кингз» из «Даллас Маверикс» в результате обмена в феврале. Ранее лёгкий форвард выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» и в составе клуба стал чемпионом НБА в 2015 году.
В минувшем регулярном чемпионате Харрисон набирал 16,4 очка, собирал 4,7 подбора, отдавал 1,5 передачи, а также совершал 0,6 перехвата и 0,2 блок-шота за 32,9 минуты игры.
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