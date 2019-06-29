«Локомотив-Кубань» подписал новый контракт с Ивлевым

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с форвардом Владимиром Ивлевым. Стороны заключили новое соглашение по схеме «1+1».

Ивлев присоединился к «Локомотиву» в 2016 году. Ранее выступал за «Рязань», «Нижний Новгород» и московское «Динамо». В составе краснодарской команды 29-летний россиянин в сезоне-2017/18 выиграл Кубок России и дошёл до финала Еврокубка.

В минувшей кампании в Единой лиге ВТБ Владимир набирал 3,8 очка, собирал 2,7 подбора, отдавал 0,7 передачи, а также совершал 0,3 перехвата и 0,3 блок-шота за 11,4 минуты. В Еврокубке средние показатели форварда составили 3,4 очка, 2,4 подбора, 0,4 передачи, 0,2 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты.