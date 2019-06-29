Тренеры НБА смогут попросить рефери пересмотреть решение по спорному эпизоду

В матчах предстоящих Летних лиг Национальная баскетбольная ассоциация проведёт тестирование нового правила, согласно которому у тренеров появится возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному эпизоду. Ожидается, что правило будет действовать в НБА уже начиная со следующего сезона, сообщает ESPN.

Тренеры смогут воспользоваться новой возможностью только один раз за игру. При этом она будет распространяться только на зафиксированные фолы, помехи попаданию мяча в корзину и моменты с вылетом мяча за пределы площадки.

Чтобы воспользоваться правилом, тренер должен взять тайм-аут и сигнализировать рефери о требовании пересмотреть решение по эпизоду. Если он окажется прав, команде вернут тайм-аут.