Тренеры НБА смогут попросить рефери пересмотреть решение по спорному эпизоду
В матчах предстоящих Летних лиг Национальная баскетбольная ассоциация проведёт тестирование нового правила, согласно которому у тренеров появится возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному эпизоду. Ожидается, что правило будет действовать в НБА уже начиная со следующего сезона, сообщает ESPN.
Тренеры смогут воспользоваться новой возможностью только один раз за игру. При этом она будет распространяться только на зафиксированные фолы, помехи попаданию мяча в корзину и моменты с вылетом мяча за пределы площадки.
Чтобы воспользоваться правилом, тренер должен взять тайм-аут и сигнализировать рефери о требовании пересмотреть решение по эпизоду. Если он окажется прав, команде вернут тайм-аут.
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