«Филадельфия» может предложить Б. Симмонсу максимальный контракт на $ 168 млн

Руководство «Филадельфии Сиксерс» после открытия рынка свободных агентов 30 июня может предложить продлить соглашение с разыгрывающим защитником команды Беном Симмонсом, сообщает ESPN.

Речь идёт о пятилетнем контракте на общую сумму в размере $ 168 млн. Если стороны заключат такой договор, 22-летний австралиец будет получать в «Сиксерс» в среднем по $ 33,6 млн в год начиная с сезона-2020/21.

Симмонс был выбран «Филадельфией» под общим первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году.

В минувшей кампании Бен набирал 16,9 очка, собирал 8,8 подбора, отдавал 7,7 передачи, а также совершал 1,4 перехвата и 0,8 блок-шота за 34,2 минуты в регулярном чемпионате и записывал в актив 13,9 очка, 7,0 подбора, 6,0 передачи, 1,3 перехвата и 1,0 блок-шота за 35,1 минуты в плей-офф.