«Милуоки» отчислит Хилла
Руководство «Милуоки Бакс» отчислит разыгрывающего защитника команды Джорджа Хилла, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что Хилл будет интересен многим организация Национальной баскетбольной ассоциации на рынке свободных агентов. «Милуоки» тоже заинтересован в подписании контракта с 33-летним игроком. Сейчас клуб из штата Висконсин работает над освобождением места в платёжной ведомости.
В минувшем сезоне Джордж набирал 7,6 очка, собирал 2,5 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также совершал 0,9 перехвата и 0,1 блок-шота за 21,7 минуты в регулярном чемпионате и записывал в актив 11,5 очка, 3,5 подбора, 2,8 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота за 26,3 минуты — в плей-офф.
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