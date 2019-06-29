Источник: «Лейкерс» — главные претенденты на К. Леонарда

Журналист New York Times Марк Стейн на своей странице в «Твиттере» рассказал о ситуации вокруг лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, который уже завтра, 30 июня, станет неограниченно свободным агентом.

«В этой лиге всё меняется очень быстро. За день до открытия рынка свободных агентов именно «Лейкерс» убедили букмекеров и растущее число инсайдеров, что они являются главной угрозой из Лос-Анджелеса, которая ограничит карьеру Леонарда в «Рэпторс» одним сезоном. Не «Клипперс».

Что касается «Клипперс», то им, возможно, придётся одолеть не только «Торонто». Возможно, им нужно будет заполучить Кевина Дюранта, чтобы убедить Кавая подписать с ними контракт. Источники в лиге утверждают, что угроза со стороны «Лейкерс» является существенной.

Следующая неделя будет очень захватывающей. «Клипперс» будут сражаться за Леонарда с новоиспечёнными чемпионами и повелителями Лос-Анджелеса. «Лейкерс», между тем, твёрдо верят, что они выиграли борьбу за Кавая у «Торонто» и у всех остальных клубов», — написал Стейн.