Никита Балашов подписал контракт с «Востоком-65»

Форвард сборной России Никита Балашов подписал контракт с клубом Суперлиги «Восток-65», сообщает официальный сайт сахалинской команды… В прошлом сезоне Балашов выступал в составе литовской команды «Невежис». Кроме этого, на счету Балашова семь матчей в составе сборной России в отборочном турнире на чемпионат мира-2019. В среднем в тех матчах Балашов набирал 3,6 очка и совершал 2,3 подбора за 11,3 минуты.



«Никита обладает необходимыми нам качествами, как в защите, так и в нападении. Человек он семейный, и я очень благодарен ему за непростой выбор в пользу Сахалина. Его потенциал соответствует лиге ВТБ, и я уверен мы поможем ему его реализовать», — подчеркнул главный тренер «Востока-65»

Эдуард Сандлер.