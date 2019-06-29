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«Химки» предложили Дилэйни двухлетний контракт

«Химки» предложили Дилэйни двухлетний контракт
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» сделали предложение защитнику Малкольму Дилэйни о контракте на два года, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что предложение Дилэйни поступило и от ЦСКА. Сам бскетболист не намерен принимать решение о своём будущем вплоть до середины июля, так как его приоритетом остаётся возвращение в НБА.

Для Дилэйни участие в Единой лиге ВТБ и в Евролиге не будет в новинку. В прошлом он защищал цвета «Локомотива-Кубань» и был одним из лидеров краснодарцев.

В НБА он провёл два сезона, выступая в составе «Атланты Хоукс». В регулярных чемпионатах на счету Малкольма 127 встреч, в которых он набирал 5,7 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 2,8 передачи в среднем.

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