Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер заинтересован в переходе в «Майами Хит», сообщает 12up. Сделка может быть оформлена по схеме «сайн-энд-трейд». Этот вариант означает, что игрок подписывает контракт с прежней командой и сразу после этого обменивается.



С 1 июля Батлер получит статус неограниченно свободного агента.



«Филадельфия» хочет сохранить Батлера и может предложить ему пятилетний контракт на $ 190 млн или четырёхлетний на $ 146,5 млн.



Кроме «Майами Хит», в услугах Батлера заинтересован «Хьюстон Рокетс», однако команда не может заключить с игроком договор напрямую из-за недостатка свободных средств в платёжной ведомости, так что они тоже готовы использовать схему «сайн-энд-трейд».