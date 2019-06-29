«Орландо» готовит для Вучевича четырёхлетний контракт на $ 90 млн

Руководство «Орландо Мэджик» намерено сохранить в рядах команды черногорского центрового Николу Вучевича, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. Боссы команды из Флориды готовят для баскетболиста четырёхлетний контракт, по условиям которого он сможет заработать $ 90 млн.

Вероятнее всего, центровой согласится на эти условия. Вучевич — 16-й номер драфта-2011. Цвета «Орландо» он начал защищать с 2012 года.

В минувшем регулярном чемпионате Никола принял участие в 80 матчах, набирая в них 20,8 очка, собирая 12,0 подбора, совершая 3,8 передачи, 1,0 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем. Эти показатели стали лучшими в карьере Вучевича в НБА.

Всего в регулярных чемпионатах он сыграл в 536 матчах, набирая в них 15,7 очка и собирая 10,1 подбора.