«Орландо» готовит для Вучевича четырёхлетний контракт на $ 90 млн

Руководство «Орландо Мэджик» намерено сохранить в рядах команды черногорского центрового Николу Вучевича, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн. Боссы команды из Флориды готовят для баскетболиста четырёхлетний контракт, по условиям которого он сможет заработать $ 90 млн.
Вероятнее всего, центровой согласится на эти условия. Вучевич — 16-й номер драфта-2011. Цвета «Орландо» он начал защищать с 2012 года.
В минувшем регулярном чемпионате Никола принял участие в 80 матчах, набирая в них 20,8 очка, собирая 12,0 подбора, совершая 3,8 передачи, 1,0 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем. Эти показатели стали лучшими в карьере Вучевича в НБА.
Всего в регулярных чемпионатах он сыграл в 536 матчах, набирая в них 15,7 очка и собирая 10,1 подбора.
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