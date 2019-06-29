«Голден Стэйт Уорриорз» сделал квалификационное предложение Куку

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено сохранить в своих рядах разыгрывающего защитника команды Куинна Кука. Боссы клуба сделали игроку квалификационное предложение, таким образом, Кук получил статус ограниченно свободного агента, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.
Теперь «Воины», при желании, смогут повторить предложение любой команды, претендующей на Кука и будут иметь на него первоочередные права.
Кук провёл в составе калифорнийской команды два сезона и завоевал с ней титул чемпиона в 2018 году. В минувшем сезоне Куинн принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 6,9 очка, соибрая 2,1 подбора и совершая 1,6 передачи в среднем.
В плей-офф его статистика составляла 4,2 очка и 1,1 передачи в среднем в 17 матчах.
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