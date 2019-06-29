«Барселона» попробует заполучить Миротича

Руководство «Барселоны» нацелено на подписание контракта с форвардом сборной Испании Николой Миротичем, сообщает Eurohoops. Игрок готов рассмотреть такое предложение. Если сделка состоится, следующий сезон станет первым для Миротича в Европе с 2014 года.

До отъезда за океан Миротич на протяжении долгого времени защищал цвета мадридского «Реала», выигрывал с командой из Испании Кубок страны и становился MVP внутреннего чемпионата.

За годы, проведённые в НБА, успел поиграть в составе «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Минувший сезон завершал в команде из Висконсина.

В регулярных чемпионатах он принял участие в 319 матчах, набирая в них 12,3 очка и собирая 5,9 подбора в среднем.