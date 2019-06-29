«Денвер» воспользуется опцией и продлит контракт с Миллсэпом

Руководство «Денвер Наггетс» воспользуется опцией в контракте тяжёлого форварда Пола Миллсэпа и сохранит его в составе команды ещё на один год, сообщает на своей странице в «Твиттере» Эдриан Войнаровски. За следующий сезон баскетболист заработает $ 30 млн.

Миллсэп выступает в составе «Наггетс» на протяжении последних двух лет. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 70 поединках, набирая 12,6 очка, собирая 7,2 подбора, совершая 2,0 передачи и 1,2 перехвата.

В плей-офф Пол принял участие в 14 встречах, набирая 14,6 очка и 6,7 подбора.