Китайская полиция остановила Хардена, который катался на электробайке

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в летнее межсезонье решил посетить Китай. В свободные от тренировочного процесса дни Харден не только изучает новую страну, но и занимается активным отдыхом, в частности предпочитает езду на электробайке. Однако это хобби американца привлекло внимание китайских полицейских — Харден был остановлен представителем правоохранительных органов. В чём именно заключалось правонарушение баскетболиста, пока неизвестно.
Соответствующее фото можно увидеть на странице Ballislife в социальной сети «Твиттер».
Минувший сезон для Хардена стал одним из лучших в карьере. Баскетболист претендовал на завоевание титула MVP второй год подряд, но в этот раз награда досталась форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.
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