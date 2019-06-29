Китайская полиция остановила Хардена, который катался на электробайке

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в летнее межсезонье решил посетить Китай. В свободные от тренировочного процесса дни Харден не только изучает новую страну, но и занимается активным отдыхом, в частности предпочитает езду на электробайке. Однако это хобби американца привлекло внимание китайских полицейских — Харден был остановлен представителем правоохранительных органов. В чём именно заключалось правонарушение баскетболиста, пока неизвестно.

Соответствующее фото можно увидеть на странице Ballislife в социальной сети «Твиттер».

Минувший сезон для Хардена стал одним из лучших в карьере. Баскетболист претендовал на завоевание титула MVP второй год подряд, но в этот раз награда досталась форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.