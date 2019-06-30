Деррик Роуз подпишет контракт с «Детройтом»
Разыгрывающий защитник Деррик Роуз близок к переходу в «Детройт Пистонс». Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
По информации источника, Роуз сегодня, 30 июня, проведёт встречу с руководством «Детройта» и обе стороны заинтересованы в подписании двухлетнего контракта.
Минувший регулярный чемпионат Роуз провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». Сезон-2018/2019 стал для него одним из лучших за последние годы, и в какой-то момент он даже претендовал на получение звания лучшего шестого игрока. Всего в регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 поединке (13 в стартовом составе), набирая в них 18,0 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 передачи за 27,3 минуты в среднем.
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