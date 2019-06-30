Батлер проведёт переговоры с «Майами» и «Хьюстоном»

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер, который с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента, планирует провести переговоры с «Майами Хит» и «Хьюстон Рокетс», сообщает ESPN. При этом в «Филадельфии» не исключают сделку с его участием по схеме «сайн-энд-трэйд». Этот вариант означает, что игрок подписывает контракт с прежней командой и сразу после этого обменивается.



29-летний Батлер перешёл в «Филадельфию» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате обмена в ходе минувшего сезона. В составе «Сиксерс» он набирал 18,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 4 передачи за 34 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 19,4 очка, 6 подборов и 5,2 передачи за 35 минут в плей-офф.

«Хьюстон» хочет обменять Батлера по схеме «сайн-энд-трейд»