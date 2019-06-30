«Бруклин» заключит с Ирвингом четырёхлетний контракт на $ 141 млн

«Бруклин Нетс» запланировал с разыгрывающим Кайри Ирвингом встречу, во время которой ожидается подписание четырёхлетнего контракта на общую сумму $ 141 млн, сообщает ESPN. Переговоры начнутся 1 июля сразу после того, как игрок получит статус неограниченно свободного агента.



27-летний Ирвинг последние два года выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал 23,8 очка, совершал 5 подборов и отдавал 6,9 передачи за 33 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 21,3 очка, 4,4 подбора и 7 передач за 37 минут в плей-офф.



После подписания соглашения с Ирвингом «Бруклин» отзовёт квалификационное предложение разыгрывающему ДиАнджело Расселлу, и тот получит статус неограниченно свободного агента.

Ирвинг склоняется к подписанию с «Нетс» четырёхлетнего контракта на $ 141 млн