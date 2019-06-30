«Лейкерс» планируют провести переговоры с Расселлом

Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» связались с агентом разыгрывающего «Бруклин Нетс» ДиАнджело Расселла, чтобы организовать переговоры с ним в межсезонье, сообщает ESPN. Сейчас игрок имеет статус ограниченно свободного агента, однако «Бруклин» намерен отозвать квалификационное предложение ему, как только будет оформлена сделка с разыгрывающим Кайри Ирвингом.



23-летний Расселл выступал за «Лейкерс» первые два года карьеры в НБА до обмена в «Бруклин». В минувшем сезоне он набирал по 21,1 очка и отдавал по 7 передач за 30 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 19,4 очка и 3,6 передачи за 30 минут в плей-офф. Также защитник впервые был приглашён на Матч звёзд лиги.

Источник: «Лейкерс» — главный претендент на К. Леонарда