«Милуоки» сделал квалификационное предложение Брогдону
«Милуоки Бакс» сделал стартовому защитнику Малкольму Брогдону квалификационное предложение на следующий сезон с зарплатой в размере $ 3 млн, сообщает Yahoo Sports. Таким образом, игрок в межсезонье получит статус ограниченно свободного агента, а «Милуоки» сможет блокировать предложения ему от других организаций, гарантировав такие же условия.
26-летний Брогдон выступает за «Милуоки» все три года карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал 15,6 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 3,2 передачи за 29 минут игры в регулярном чемпионате, а также записывал в актив 13 очков, 4,9 подбора и 3,1 передачи за 28 минут в плей-офф. По итогам дебютного сезона защитник получил награду лучшему новичку лиги.
«Милуоки» и Брук Лопес ведут переговоры о новом контракте
- 30 июня 2019
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:11
-
10:42
-
10:30
-
10:11
-
09:52
-
09:38
-
09:15
-
07:21
-
00:24
- 29 июня 2019
-
23:33
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:29
-
18:41
-
17:46
-
16:46
-
15:14
-
14:50
-
13:00
-
12:41
-
12:32
-
11:57
-
11:50
-
11:28
-
11:08
-
10:12
-
09:50
-
09:31
-
06:57
-
06:43
-
01:15
Партнерский контент