«Милуоки» сделал квалификационное предложение Брогдону

«Милуоки Бакс» сделал стартовому защитнику Малкольму Брогдону квалификационное предложение на следующий сезон с зарплатой в размере $ 3 млн, сообщает Yahoo Sports. Таким образом, игрок в межсезонье получит статус ограниченно свободного агента, а «Милуоки» сможет блокировать предложения ему от других организаций, гарантировав такие же условия.



26-летний Брогдон выступает за «Милуоки» все три года карьеры в НБА. В минувшем сезоне он набирал 15,6 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 3,2 передачи за 29 минут игры в регулярном чемпионате, а также записывал в актив 13 очков, 4,9 подбора и 3,1 передачи за 28 минут в плей-офф. По итогам дебютного сезона защитник получил награду лучшему новичку лиги.

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