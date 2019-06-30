Кевин Дюрант и Кавай Леонард обсуждают варианты совместного выступления
Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами, обсуждают варианты совместного выступления, сообщает ESPN.
Оба игрока уже запланировали собеседования с несколькими организациями, но заключить контракты одновременно с двумя звёздными баскетболистами на максимально выгодных для них условиях имеют возможность только «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». При этом для «Бруклина» приоритетом в межсезонье является подписание разыгрывающего Кайри Ирвинга, и Леонард не планирует с ними встречаться.
Рынок свободных агентов в НБА откроется 1 июля, а официально все сделки могут быть оформлены начиная с 6 июля.
Источник: «Лейкерс» — главный претендент на К. Леонарда
- 30 июня 2019
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:11
-
10:42
-
10:30
-
10:11
-
09:52
-
09:38
-
09:15
-
07:21
-
00:24
- 29 июня 2019
-
23:33
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:29
-
18:41
-
17:46
-
16:46
-
15:14
-
14:50
-
13:00
-
12:41
-
12:32
-
11:57
-
11:50
-
11:28
-
11:08
-
10:12
-
09:50
-
09:31
-
06:57
-
06:43
-
01:15
Партнерский контент