Кевин Дюрант и Кавай Леонард обсуждают варианты совместного выступления

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, которые с 1 июля станут неограниченно свободными агентами, обсуждают варианты совместного выступления, сообщает ESPN.



Оба игрока уже запланировали собеседования с несколькими организациями, но заключить контракты одновременно с двумя звёздными баскетболистами на максимально выгодных для них условиях имеют возможность только «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». При этом для «Бруклина» приоритетом в межсезонье является подписание разыгрывающего Кайри Ирвинга, и Леонард не планирует с ними встречаться.



Рынок свободных агентов в НБА откроется 1 июля, а официально все сделки могут быть оформлены начиная с 6 июля.

Источник: «Лейкерс» — главный претендент на К. Леонарда