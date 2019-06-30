«Лейкерс», «Бостон» и «Портленд» заинтересованы в услугах Кантера

«Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» являются наиболее вероятными претендентами на подписание контракта с турецким центровым Энесом Кантером, который в межсезонье получит статус неограниченно свободного агента, сообщает KOIN News.



«Бостон» ищет замену уходящему Элу Хорфорду, а у «Лейкерс» после оформления уже согласованных обменов останется в составе только форвард Леброн Джеймс и мощный форвард Энтони Дэвис.



27-летний Кантер в ходе минувшего сезона перешёл из «Нью-Йорк Никс» в «Портленд». В составе «Трэйл Блэйзерс» он набирал 13,1 очка и совершал 8,6 подбора за 22 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 11,4 очка и 9,7 подбора за 29 минут в плей-офф.

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