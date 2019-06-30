Агент Дюранта: Кевин ещё совершенно не определился с решением о новой команде

Агент лёгкого форварда Кевина Дюранта Рич Клеймэн считает, что на данный момент все организации, заинтересованные в подписании контракта с его клиентом, имеют равные шансы.
«На данный момент Кевин ещё совершенно не определился с решением о новой команде», — приводит слова Клеймэна New York Post.
У Дюранта, который с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента, уже запланированы встречи с «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». При этом «Голден Стэйт» может предложить ему пятилетний контракт на $ 221 млн, а другие организации – четырёхлетний на $ 164 млн.
Форвард рискует пропустить весь следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в составе «Уорриорз» в заключительном матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
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