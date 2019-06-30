«Зенит» заключит двухлетний контракт с Уиллом Томасом
«Зенит» заключит с американским мощным форвардом Уиллом Томасом двухлетний контракт по схеме «1+1», сообщают «Известия». Официально о сделке будет объявлено в середине июля.
32-летний Томас последние три года выступал за «Валенсию». В минувшем сезоне набирал 11,8 очка и совершал 3,7 подбора за 23 минуты игры в Еврокубке и записывал в актив 10,5 очка и 4,4 подбора за 24 минуты в чемпионате Испании. Игрок помог команде стать победителем Еврокубка.
Ранее «Зенит», получивший wild card в следующий сезон Евролиги, оформил соглашения с разыгрывающими Дмитрием Хвостовым и Эндрю Албиси, защитником Алексом Ренфро и мощным форвардом Андреем Зубковым. При этом клуб расстался с мощным форвардом Евгением Валиевым.
Носов: «Зенит» не выйдет в плей-офф Евролиги
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