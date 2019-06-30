«Индиана» близка к подписанию контракта с Рубио
«Индиана Пэйсерс», наиболее вероятно, в межсезонье заключит контракт с испанским разыгрывающим Рики Рубио, который с 1 июля станет неограниченно свободным агентом, сообщает The Athletic. После того как стартовый разыгрывающий «Индианы» в минувшем сезоне Даррен Коллисон объявил о завершении игровой карьеры, заинтересованность организации в Рубио возросла. Теперь «Пэйсерс» могут предложить испанцу место в стартовом составе.
28-летний Рубио в течение двух последних лет выступал за «Юту Джаз». В нынешнем сезоне набирал 12,7 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 6,1 передачи за 28 минут игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 15,4 очка, 3,2 подбора и 8,6 передачи за 34 минуты в плей-офф.
Баскетболист «Индианы» завершил карьеру в 31 год, чтобы сосредоточиться на вере
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