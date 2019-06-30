«Юта» заинтересована в услугах Бояна Богдановича
«Юта Джаз» заинтересован в услугах хорватского лёгкого форварда Бояна Богдановича, который с 1 июля получит статус неограниченно свободного агента, сообщает The Athletic.
Последние два года 30-летний Богданович выступал за «Индиану Пэйсерс». В минувшем сезоне он набирал 18 очков и совершал 4,1 подбора за 32 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 18 очков и 5,8 подбора за 37 минут в плей-офф.
Ранее «Юта» договорилась об обмене атакующего защитника Грэйсона Аллена, атакующего защитника Кайла Корвера, лёгкого форварда Джея Краудера и два выбора драфта в «Мемфис Гриззлиз» на разыгрывающего Майка Конли. Официально сделка может быть оформлена не ранее 6 июля.
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