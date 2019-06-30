«Валенсия» нацелена на Серхио Родригеса
Руководство «Валенсии» намерено подписать контракт с разыгрывающим защитником сборной Испании и московского ЦСКА Серхио Родригесом, сообщает Eurohoops. Стороны ведут переговоры и продвинулись в них достаточно далеко.
У ЦСКА есть опция продления контракта с Родригесом, однако в клубе ещё не определились, будет ли продолжено сотрудничество с испанцем. Родригес недавно заявил, что его будущее остаётся не совсем ясным.
«Валенсия» в прошлом пыталась подписать контракт с игроком, но тогда Родригеса перехватил ЦСКА.
В минувшем розыгрыше Евролиги на счету защитника было 35 встреч, в которых он набирал 9,1 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи.
Напомним, ранее стало известно об уходе из ЦСКА Нандо де Коло.
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