«Барселона» предложила Миротичу 6-летний контракт на € 70 млн

Руководство «Барселоны» предложило форварду сборной Испании Николе Миротичу шестилетний контракт, согласно которому он получит € 70 млн, сообщает Eurohoops. Вчера, 29 июня, стало известно, что баскетболист намерен принять предложение каталонцев и вернуться в Европу, при этом детали сделки не разглашались.

Если переход Миротича не сорвётся, он станет самым высокооплачиваемым игроком континента.

У Николы были неплохие перспективы продолжить карьеру и в НБА, так в его услугах были заинтересованы в «Юте». Команда из Солт-Лейк-Сити готова была заплатить Миротичу $ 45 млн. за три года.

Миротич начал выступления в НБА в 2014 году. До отъезда за океан форвард на протяжении долгого времени защищал цвета мадридского «Реала», выигрывал с командой из Испании Кубок страны и становился MVP внутреннего чемпионата.



За годы, проведённые в НБА, успел поиграть в составе «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Минувший сезон завершал в команде из Висконсина.



В регулярных чемпионатах принял участие в 319 матчах, набирая 12,3 очка и собирая 5,9 подбора.