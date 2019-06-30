«Барселона» предложила Миротичу 6-летний контракт на € 70 млн

Руководство «Барселоны» предложило форварду сборной Испании Николе Миротичу шестилетний контракт, согласно которому он получит € 70 млн, сообщает Eurohoops. Вчера, 29 июня, стало известно, что баскетболист намерен принять предложение каталонцев и вернуться в Европу, при этом детали сделки не разглашались.
Если переход Миротича не сорвётся, он станет самым высокооплачиваемым игроком континента.
У Николы были неплохие перспективы продолжить карьеру и в НБА, так в его услугах были заинтересованы в «Юте». Команда из Солт-Лейк-Сити готова была заплатить Миротичу $ 45 млн. за три года.
Миротич начал выступления в НБА в 2014 году. До отъезда за океан форвард на протяжении долгого времени защищал цвета мадридского «Реала», выигрывал с командой из Испании Кубок страны и становился MVP внутреннего чемпионата.
За годы, проведённые в НБА, успел поиграть в составе «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Минувший сезон завершал в команде из Висконсина.
В регулярных чемпионатах принял участие в 319 матчах, набирая 12,3 очка и собирая 5,9 подбора.
- 30 июня 2019
-
16:25
-
15:25
-
14:24
-
12:45
-
12:34
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:11
-
10:42
-
10:30
-
10:11
-
09:52
-
09:38
-
09:15
-
07:21
-
00:24
- 29 июня 2019
-
23:33
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:29
-
18:41
-
17:46
-
16:46
-
15:14
-
14:50
-
13:00
-
12:41
-
12:32
-
11:57
-
11:50
-
11:28
-
11:08
-
10:12